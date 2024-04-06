Эксклюзив 06 апреля 2024, 18:15 Угрожал всех убить. Мужчина разгромил «Бургер Кинг» в Подмосковье Источник «360»: неизвестный устроил погром в «Бургер Кинге» в Октябрьском

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Неизвестный мужчина средних лет устроил погром в ресторане «Бургер Кинг» в поселке Октябрьский в Московской области. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

Дебошир выбил стекла и сломал плазменную панель. На записи видно, как мужчина, забравшись на стойку у кассы, всеми силами пытается оторвать прикрученный к потолку экран и гневно пинает все, что стоит перед ним.

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Причины, по которым злоумышленник устроил погром, пока неизвестны. Как сообщил источник «360», мужчина угрожал всех убить.

Сотрудники заведения вызвали полицию. Неугомонный посетитель оказывал сопротивление правоохранителям. Задержать мужчину помогли прохожие. Злоумышленника уже увезли в отделение полиции.

Ранее росгвардейцы задержали пьяного мужчину после погрома в ресторане Орехово-Зуева. Посетитель приставал к другим гостям ресторана и нецензурно ругался.