Важное 28 марта 2023, 09:23 Угроза жизни подорванного начальника полиции Мариуполя миновала — Пушилин Врио главы ДНР Пушилин: жизни начальника полиции Мариуполя после взрыва ничего не угрожает РИА «Новости»

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Врачи обследовали начальника полиции Мариуполя Михаила Москвина, чью машину подорвали. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала «Соловьев Live», что его жизни ничто не угрожает. Его процитировал ТАСС.

«Жизни начальника полиции Мариуполя, машину которого взорвали накануне, ничто не угрожает», — сказал он.

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Машину подорвали утром 27 марта около жилого дома на проспекте Строителей в Мариуполе, когда начальник полиции находился в нескольких метрах от нее. Мужчина получил легкую контузию, взрыв повредил задний бампер и обшивку авто.

Специалисты собрали фрагменты неустановленного взрывного устройства, которое подложили под машину, металлическую деталь со следами копоти и другие улики. Следственный комитет России по Донецкой Народной Республике завел уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.