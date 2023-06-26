Происшествия 26 июня 2023, 21:40 Угроза взрыва в Останкинской телебашне в Москве оказалась ложной «360»: спасатели не обнаружили угроз в Останкинской башне после сообщения о минировании РИА «Новости»

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Спасатели провели осмотр Останкинской башни в Москве после сообщения о минировании и не обнаружили угроз. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе телебашни. Источник «360» так же сообщил, что информация не подтвердилась.

«Обследование завершено в 20:45. Угроз не обнаружено», — рассказали сотрудники телебашни

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Ранее в СМИ появилась информация, что аноним по телефону пригрозил взорвать Останкинскую башню. После этого всех посетителей и сотрудников эвакуировали. На место прибыли экстренные службы, в том числе кинологи.

Пр данным источника «360», подобная заявка также поступила в телецентр по адресу улица Академика Королева, 12. Она тоже не подтвердилась.

В конце мая, анонимные сообщения о минировании за один день получили семь столичных судов и Исторический музей на Красной площади. В культурное учреждение угрозу направили на почту. Злоумышленники подписались как «борцы за свободу России».