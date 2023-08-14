Происшествия 14 августа 2023, 22:52 Угроза повторного взрыва возникла на месте ЧП в Махачкале Администрация Махачкалы предупредила об угрозе повторного взрыва в городе Фото: администрация Махачкалы / Telegram

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В Махачкале начали уводить людей от места, где прогремел взрыв, из-за угрозы повторной детонации. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации города.

«Полиция и сотрудники администрации города Махачкалы отводят людей от места происшествия», — указали в публикации.

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Жителей и гостей города призвали без крайней необходимости не ездить в сторону взрыва. В администрации предупредили, что это лишний трафик помешать проезду пожарных расчетов и скорой помощи.

К месту ЧП уже прибыли госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов, мэр Махачкалы Юсуп Умавов, его заместители, а также другие представители власти.

По данным Минздрава республики, для оказания помощи пострадавшим прибыли пять бригад скорых. Медучреждения перевели на усиленный режим работы по приему раненых. Их госпитализируют в ближайшие больницы.

По данным очевидцев, пострадавших может быть около 50. В МЧС по Дагестану, сообщило РИА «Новости», заявили о трех погибших и семи пострадавших. Telegram-канал Mash заявил о восьми жертвах взрыва.

Площадь пожара, по последней информации, составила 500 квадратных метров.