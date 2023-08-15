Происшествия 15 августа 2023, 20:24 Угроза повторного взрыва возникла на месте ЧП в Махачкале Shot: угроза повторного взрыва возникла на месте ЧП в Махачкале РИА «Новости»

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В Махачкале на место, где прогремел взрыв, вызвали пожарных. Это связано с угрозой повторной детонации, сообщил Telegram-канал Shot.

Руины вечером 15 августа начали настолько сильно дымить, что охранявшие периметр полицейские сообщили об этом в МЧС.

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Людей начали отводить на более безопасное расстояние от места взрыва. Кроме того, воздух наполнился едким дымом, также стал сильно ощущаться запах химии. Официально эти данные пока не подтвердили.

Взрыв на автозаправке в Махачкале произошел в понедельник, 14 августа. Погибли 35 человек и еще более 100 получили ранения.

По данным регионального Минздрава, находящихся в тяжелом состоянии пострадавших транспортируют в московские клиники. В Махачкалу уже прибыл спецборт Ил-76 со специальным оборудованием и специалистами. Также 11 получивших травмы при взрыве на АЗС в Махачкале уже выписали из республиканской больницы.