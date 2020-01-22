Угроза подтопления возникла в Тулуне

Пострадавшему от наводнения в 2019 году Тулуну в Иркутской области грозит подтопление. Вода из ручья Тулунчик вышла на поверхность из-за наледи. Русло расчистят, чтобы не допустить ЧП.

«В городе Тулуне в результате промерзания ручья Тулунчик произошло образование наледи, местами с выходом воды на поверхность снежного покрова. В районе улиц Луговая и Братская создалась угроза подтопления приусадебных участков», — сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

В городе провели экстренное совещание рабочей группы комиссии по предотвращению и ликвидации ЧС. Спасатели решили расчистить русло Тулунчика экскаваторами и убрать лед из водопропускных труб. К работе привлекли местных коммунальщиков.

Сильнейший паводок начался в Приангарье летом 2019 года. Большая вода пришла в более чем 100 населенных пунктов региона. Сильнее всех пострадал Тулун. В городе подтопило около трех тысяч домов.

Полностью последствия паводка устранят только к 2022 году. В декабре 2019 года в Тулуне погибли трое рабочих, которые ликвидировали последствия наводнения. Они рыли траншею на территории Центра помощи детям, и под ними обвалился грунт. Еще два человека получили травмы.