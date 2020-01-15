15 января 2020, 18:52
Угонщика Range Rover задержали со стрельбой и погоней
14 января в Петербурге задержали злоумышленника, который угнал Range Rover пытался скрыться. Полицейским пришлось начать погоню, но мужчина не остановился даже после выстрелов в воздух. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент случился на КАД ранним утром. Полицейские погнались за нарушителем ПДД на элитном внедорожнике. Преступник пытался скрыться от преследования, несмотря на предупредительные выстрелы. Задержали его только на 36-м километре Московского шоссе, когда он выбежал из машины и попытался спрятаться в лесу.
В отделении полиции выяснилось, что настоящий владелец авто заявил об угоне предыдущей ночью.
Любителем гонок оказался безработный петербуржец, который уже имел судимость за нанесение телесных повреждений. Также у него нашли оборудование для угона авто. Преступника заключили под стражу и завели уголовное дело.