Угонщика Range Rover задержали со стрельбой и погоней

Инцидент случился на КАД ранним утром. Полицейские погнались за нарушителем ПДД на элитном внедорожнике. Преступник пытался скрыться от преследования, несмотря на предупредительные выстрелы. Задержали его только на 36-м километре Московского шоссе, когда он выбежал из машины и попытался спрятаться в лесу.

В отделении полиции выяснилось, что настоящий владелец авто заявил об угоне предыдущей ночью.

Любителем гонок оказался безработный петербуржец, который уже имел судимость за нанесение телесных повреждений. Также у него нашли оборудование для угона авто. Преступника заключили под стражу и завели уголовное дело.