Угонщика машины элитной части ГИБДД Москвы поймали. Видео

Неизвестный угнал машину ДПС в центре Москвы. Как сообщили «360» в столичном главке МВД, злоумышленник воспользовался тем, что машина была открыта.

Усевшись за руль служебной машины, неизвестный отправился в сторону МКАД. Задержали правонарушителя на 22-м километре Минского шоссе.

Выяснилось, что машину угнал мужчина 1985 года рождения.

«360» публикует видео с места задержания.

На опубликованных кадрах видно, как на месте находится несколько автомобилей ДПС с включенными проблесковыми сигналами. Рядом с ними стоят дорожные инспекторы. Какую именно из машин угнал неизвестный, понять невозможно.

По данным Telegram-канала Baza, мужчина угнал автомобиль ГИБДД, патрулирующий автомобильный маршрут вокруг Кремля.