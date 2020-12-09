09 декабря 2020, 21:30
Угонщика автомобиля задержали со стрельбой в Ленобласти
Полицейские задержали в Ленинградской области угонщика автомобиля. Им пришлось устроить погоню со стрельбой. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
В полицию обратился мужчина и рассказал, что угнали его автомобиль стоимость 1,5 миллиона рублей. Менее, чем через час, автомобиль был найден. Сотрудники полиции неоднократно требовали угонщика остановиться, но тот не реагировал. В результате его удалось установить после стрельбы из табельного оружия. На угонщика завели уголовное дело.