Угонщика автомобиля задержали со стрельбой в Ленобласти

В полицию обратился мужчина и рассказал, что угнали его автомобиль стоимость 1,5 миллиона рублей. Менее, чем через час, автомобиль был найден. Сотрудники полиции неоднократно требовали угонщика остановиться, но тот не реагировал. В результате его удалось установить после стрельбы из табельного оружия. На угонщика завели уголовное дело.