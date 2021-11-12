Угонщика авто задержали в Севастополе

Молодого парня, который будучи пьяным угнал машину, задержали сотрудники управления вневедомственной охраны Росгвардии по Севастополю. Об этом сообщил «Новый Севастополь».

Угонщик привлек внимание сотрудников органов в тот момент, когда они патрулировали район Фиолента.

«Росгвардейцы заметили припаркованную машину, похожую на ранее заявленную в розыск. Возле авто находились двое молодых людей, которые при виде правоохранителей попытались скрыться», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы задержали одного из подозреваемых 2003 года рождения, его доставили в отделение для проверки. Второй молодой человек смог сбежать.