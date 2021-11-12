12 ноября 2021, 11:52
Угонщика авто задержали в Севастополе
Молодой человек в состоянии алкогольного опьянения угнал машину в Севастополе. Его задержали
Молодого парня, который будучи пьяным угнал машину, задержали сотрудники управления вневедомственной охраны Росгвардии по Севастополю. Об этом сообщил «Новый Севастополь».
Угонщик привлек внимание сотрудников органов в тот момент, когда они патрулировали район Фиолента.
«Росгвардейцы заметили припаркованную машину, похожую на ранее заявленную в розыск. Возле авто находились двое молодых людей, которые при виде правоохранителей попытались скрыться», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Росгвардейцы задержали одного из подозреваемых 2003 года рождения, его доставили в отделение для проверки. Второй молодой человек смог сбежать.