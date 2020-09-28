Угонщик переехал владельца авто и напал на полицейского в Москве

Отмечается, что злоумышленник выждал, когда владелец машины оставит ключи в салоне, а сам отойдет. Он залез в салон и попытался скрыться, однако хозяин машины успел схватиться за ручку двери. Из-за этого он попал под колеса своего же автомобиля.

Очевидцы помогли владельцу выбраться из-под машины и вызвали ему скорую. Угонщика передали правоохранителям. Во время допроса злоумышленник напал на одного из полицейских и попытался сбежать. Против подозреваемого завели уголовное дело.