28 сентября 2020, 15:15
Угонщик переехал владельца авто и напал на полицейского в Москве
В столичном районе Братеево угонщик переехал на машине владельца авто, а после этого напал на полицейского. Инцидент произошел 28 сентября. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт главка.
Отмечается, что злоумышленник выждал, когда владелец машины оставит ключи в салоне, а сам отойдет. Он залез в салон и попытался скрыться, однако хозяин машины успел схватиться за ручку двери. Из-за этого он попал под колеса своего же автомобиля.
Очевидцы помогли владельцу выбраться из-под машины и вызвали ему скорую. Угонщика передали правоохранителям. Во время допроса злоумышленник напал на одного из полицейских и попытался сбежать. Против подозреваемого завели уголовное дело.