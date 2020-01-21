21 января 2020, 12:56
Угонщик автомобиля попал в аварию в Ленинградской области
Мужчина угнал автомобиль в Выборге, однако через день попал на нем в аварию. Преступника поймали и завели уголовное дело. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Ранее 16 января житель Выборга обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля ГАЗ-2705. На следующий день сотрудники полиции нашли угнанный автомобиль и злоумышленника в поселке Лесогорский Выборгского района.
Подозреваемого мужчину 27 лет из Каменногорска госпитализировали. По факту угона возбудили уголовное дело. Преступнику грозит подписка о невыезде и надлежащем поведении.