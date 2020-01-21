Угонщик автомобиля попал в аварию в Ленинградской области

Ранее 16 января житель Выборга обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля ГАЗ-2705. На следующий день сотрудники полиции нашли угнанный автомобиль и злоумышленника в поселке Лесогорский Выборгского района.

Подозреваемого мужчину 27 лет из Каменногорска госпитализировали. По факту угона возбудили уголовное дело. Преступнику грозит подписка о невыезде и надлежащем поведении.