Происшествия 05 июня 2023, 18:07 Уголовные дела об отравлении сидром передадут в ГСУ СК России Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении сидром в ГСУ СК России РИА «Новости»

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении людей сидром в нескольких регионах в Главное следственное управление СК России. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

«Председатель СК России дал поручение передать уголовные дела об отравлении людей в Самарской и Ульяновской областях в ГСУ СК России в целях наиболее объективного и всестороннего дальнейшего расследования», — уточнили в пресс-службе.

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Кроме того, Бастрыкин поручил ГСУ изучить дело об отравлении спиртсодержащей жидкостью в Удмуртии. В республике госпитализировали двух пострадавших от суррогатного алкогольного напитка. Состояние пациентов оценили как критическое.

В Ульяновской области 16 человек скончались из-за отравления сидром. В рамках расследования дела об отравлении людей в регионе задержали бизнесмена из Самарской области. По версии следствия, предприниматель разливал суррогатный спиртной напиток в поселке Винтай Красноглинского района, а затем поставлял сидр в торговые точки Самарской и Ульяновской областей.