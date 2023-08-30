Происшествия 30 августа 2023, 15:41 Уголовное дело завели по факту лесного пожара в Геленджике Уголовное дело завели в Геленджике по факту лесных пожаров Пресс-служба Генпрокуратуры

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Главное управление МЧС по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело против местного жителя из-за лесного пожара. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Территориальное подразделение МЧС завело уголовное дело против местного жителя по статье „Повреждение или уничтожение лесных насаждений“. Неосторожное обращение с огнем стало причиной возгорания», — отметили в ведомстве.

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Прокуратура взяла под контроль результаты и ход расследования.

В ведомстве отметили, что возгорание кустарника и травы в районе улице Родниковой в Геленджике зафиксировали еще 29 августа. Из-за ветреной погоды огонь быстро распространился на значительной территории лесного фонда.

На работах по ликвидации последствий задействовали два вертолета «Бе-200», два вертолета Ми-8, а также 89 единиц техники и 459 человек личного состава.

Ранее «360» показал на видео последствия лесного пожара в Геленджике.