Уголовное дело завели в Санкт-Петербурге на мужчину, который сбил пенсионерку и ее внучку

По данным следствия, пенсионерка переходила дорогу вместе со своей внучкой по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Посреди дороги загорелся красный свет, но водители ждали, пока пешеходы перейдут.

Обвиняемый решил не ждать. Он резко рванул с места и сбил пожилую женщину и девочку. Ребенок получил тяжелые травмы, а пенсионерка скончалась после госпитализации.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».