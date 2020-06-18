Уголовное дело завели в Майкопе после смерти пенсионерки на остановке

Отмечается, что в микрорайоне Черемушки конструкция остановочного павильона не выдержала порыва ветра и упала на людей. Пенсионерка скончалась, молодая девушка и ребенок получили травмы.

По факту трагедии провели проверку. Выяснилось, что павильон был установлен без соблюдения мер безопасности. Из-за этого он упал на людей. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности.