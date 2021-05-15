Уголовное дело завели против жителя Петербурга со складом оружия в гараже

Большое количество оружия нашлось в гараже на Волхонском шоссе. Правоохранители провели обыск у мужчины 35 лет из-за найденных на берегу Финского залива магазинов от автомата. Об этом сообщили «Невские новости».

«Полицейские нашли и изъяли предметы, конструктивно схожие с оружием, банку с порохом и несколько десятков патронов различного калибра», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Найденные предметы обследовали, однако выяснилось, что внешне схожие с оружием вещи не пригодны для стрельбы. Например, в банке находилось 110,9 грамма бездымного пороха. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Мужчине грозит срок до четырех лет лишения свободы.