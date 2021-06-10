Уголовное дело завели против водителя автобуса после аварии с 6 погибшими под Екатеринбургом

Водитель рейсового автобуса, сбивший шесть человек в городе Лесной, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщили в ГУ МВД Свердловской области. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть по неосторожности смерть двух и более лиц».

Сейчас следователи полиции допрашивают водителя. Устанавливается, мог ли он избежать таких серьезных последствий с человеческими жертвами.

«По итогам первоначальных следственных действий будет принято решение о его задержании», — добавил представитель ведомства Валерий Горелых.

По факту смертельной аварии ранее также было возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Происшествие случилось утром 10 июня. Автобус, в котором находились несколько десятков пассажиров, наехал на людей, которые шли пешком на работу на местное предприятие. Все погибшие являлись пешеходами.

По информации Росздравнадзора, всего пострадали 15 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации, двое — в состоянии средней степени тяжести. По предварительным данным, у автобуса могла отказать тормозная система. Точная причина аварии будет установлена в ходе следствия.

В корпорации «Росатом» пообещали оказать поддержку пострадавшим и семьям погибших, сообщало Ura.ru.