Уголовное дело завели после взрыва дома в Набережных Челнах

Уголовное дело завели следователи Татарстана после взрыва газа в пятиэтажном доме в Набережных Челнах. Как сообщила пресс-служба республиканского главка СК, производство начали по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

По данным ведомства, в понедельник, 25 октября, в многоквартирном жилом доме 48-го комплекса после взрыва газа обрушились перекрытия четвертого и пятого этажей. Данные о пострадавших уточняются.

Сейчас на месте работают следователи, которые осматривают место происшествия. Проводятся действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

Прибывшие на место спасатели вытащили из-под завалов девять человек, в том числе 11-летнего ребенка и 17-летнего подростка. Всех пострадавших доставили в больницу. Врачи оценили их состояние как средней и тяжелой тяжести.

Сразу после взрыва из дома эвакуировали 32 жильца. По предварительным данным, эпицентр взрыва находился в квартире на четвертом этаже. В экстренных службах считают, что детонация произошла из-за нарушения правил использования газового оборудования. Взрыв разрушил восемь квартир.

На месте продолжают работать 90 сотрудников экстренных служб и 35 единиц техники. Разборы завалов, под которыми могут находиться люди, продолжаются.