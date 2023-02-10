Происшествия 10 февраля 2023, 12:16 Уголовное дело завели после взрыва газа на строительной площадке в Нижнем Новгороде

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Случай со взрывом газового баллона произошел в четверг, 9 февраля, на строительной площадке в Нижнем Новгороде. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, написал сайт newsnn.ru.

Во время взрыва рабочие занимались гидроизоляцией фундамента. В происшествии пострадали два человека 31 и 22 лет. Один пострадавший сейчас находится в реанимации, второго после осмотра отпустили лечиться амбулаторно.

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Место ЧП осмотрели сотрудники надзорного ведомства.

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