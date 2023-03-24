Происшествия 24 марта 2023, 15:10 Уголовное дело завели после травмирования рабочего на заводе в Нижегородской области

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В городе Выкса Нижегородской области 43-летний рабочий-стропальщик получил тяжелую травму во время движения крана на заводе. Об этом написало ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Мужчину в тяжелом состоянии увезли в больницу. Известно, что несчастный случай произошел во время покраски крана-балки.

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По факту нарушения правил безопасности заведено уголовное дело.

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