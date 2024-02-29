29 февраля 2024, 19:01
Уголовное дело завели после сообщения о смерти рабочего в метро Казани
Прокуратура Татарстана завела уголовное дело после сообщения о гибели рабочего во время проведения строительных работ на месте будущей станции метро «10-й микрорайон» в Казани. Об этом написал сайт inkazan.ru.
Сообщается, что происшествие случилось ночью 19 февраля. Бетонщик четвертого разряда упал в металлическую емкость на дне котлована. От полученных травм он скончался на месте.
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Расследование дела будет контролировать надзорное ведомство.
Казань
Метро
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