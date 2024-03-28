Происшествия 28 марта 2024, 14:25 Уголовное дело завели после смерти трех детей из-за пожара в доме в Кемеровской области

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В Кемеровской области правоохранители завели уголовное дело после гибели трех несовершеннолетних в пожаре в частном доме. Об этом написал «Царьград».

Сообщается, что 26-летняя жительница Белова оставила детей без присмотра в доме с топящейся печью. Соседи увидели дым и вызвали МЧС и полицию.

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«Прибывшие сотрудники МЧС, ликвидировав пожар, обнаружили тела детей без признаков жизни», — говорится в сообщении СУ СК России по Кемеровской области.

Экспертиза установит обстоятельства смерти детей, а также причину возгорания.