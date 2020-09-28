Уголовное дело завели после смерти дочери актера Конкина

Дочь актера Владимира Конкина утонула в одном из столичных фитнес-центров. После проведения доследственной проверки следователи завели уголовное дело. Расследовать его будут по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“», — сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве.

Правоохранители выяснили, что 32-летняя женщина 22 сентября была в центре города в фитнес-центре. Оттуда ее доставили в больницу, где пациентка скончалась, несмотря на все усилия врачей. Медики поставили диагноз «утопление в пресной воде».

Теперь следователи выясняют все обстоятельства смерти женщины. О гибели Софии Конкиной, дочери заслуженного советского и российского артиста Владимира Конкина, стало известно 24 сентября. Женщину достали со дна бассейна посетители и сотрудники фитнес-клуба Jumр на Красной Пресне.

В Боткинской больнице Конкина начала дышать, но позже скончалась в реанимации. Близкие погибшей не верят, что она могла сама утонуть. По их словам, дочь актера давно занималась плаванием, а глубина бассейна составляла всего полтора метра.