Следователи завели уголовное дело после аварии на трассе Москва — Дубна, где погибла 58-летняя женщина, а два человека получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД.

В ведомстве напомнили, что в минувший понедельник, 29 августа, на 103-м километре автодороги Москва — Дубна водитель Mitsubishi не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с легковушкой Renault. От удара «японец» отлетел и задел еще три машины.

В результате аварии на месте скончалась 58-летняя женщина, еще два человека с травмами различной степени тяжести попали в больницу.

После аварии следователи завели уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Ранее сообщалось, что 52-летняя пассажирка иномарки погибла на трассе Пермь — Екатеринбург при столкновении трактора и иномарки.

Авария произошла 28 августа на 119-м километре трассы. За рулем трактора находился 48-летний мужчина. Выезжая со второстепенной дороги, он не уступил проезд BMW, у которой был приоритет.