Происшествия 28 апреля 2023, 10:29 Уголовное дело завели после пожара в деревне Логоушки СКР завел уголовное дело за халатность должностных лиц после пожара в Курганской области РИА «Новости»

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Пожар в деревне Логоушки Курганской области мог произойти из-за халатности должностных лиц. Кетовский межрайонный следственный отдел Следственного управления СКР по Курганской области завел уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи посчитали, что должностные лица не приняли необходимых в пожароопасный сезон мер, поэтому завели уголовное дело о халатности. Для установления всех обстоятельств назначили пожарно-технические и другие судебные экспертизы. Специалисты дадут правовую оценку действиям работников органов местного самоуправления и других лиц по профилактике пожаров и соблюдению правил особого противопожарного режима.

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Пожар 27 апреля случился в нескольких населенных пунктах Курганской области. В деревне Логоушки от огня погибла женщина и сгорели более 70 построек. Местные жители пожаловались на долгое ожидание приезда пожарных — они добирались полтора часа. За это время огонь успел перекинуться с травы на дома. В Кетовском муниципальном округе и Кургане ввели режим чрезвычайной ситуации.