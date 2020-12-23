Уголовное дело завели после падения вертолета под Воронежем

Два человека пострадали при падении частного вертолета в Рамонском районе Воронежской области. Следователи завели уголовное дело и приступили к выяснению всех обстоятельств.

«По факту жесткой посадки вертолета в Рамонском районе Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта“», — сообщили в пресс-службе ММСУ СКР на транспорте.

Следователи установили, что вертолет AS 50 упал днем 23 декабря в деревне Новоподклетное. В итоге травмы различной степени тяжести получили пилот и техник, находившиеся на борту. Полет был санкционирован, а летчик имел право на управление вертолетом.

Сейчас на месте продолжают работать следователи. Они осматривают вертолет, взлетную полосу и занимаются изъятием образцов топлива и документации. Уже назначены необходимые экспертизы. Все детали и причины пока продолжают выяснять.