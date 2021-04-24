Уголовное дело завели после отравления 21 ребенка хлором в Пензенской области

Число детей, госпитализированных с отравлением хлором в бассейне под Пензой, возросло до 21. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«Следственным управлением Следственного комитета России по Пензенской области расследуется уголовное дело по пункту „в“ части 2 статьи 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью“) по факту отравления хлором детей в бассейне Нижнего Ломова», — сказано в сообщении на сайте следственного управления СК по региону.

По предварительной информации, тренер почувствовал запах хлора во время групповых занятий в бассейне. В это время в воде находились подростки 10–12 лет. Он решил отправить 18 подопечных в медицинский стационар, но позже их число выросло до 21 человека. Семерых детей доставили в областной центр, при этом двое находятся в тяжелом состоянии. Остальных пострадавших госпитализировали в ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ».

В прокуратуре начали проверку услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, а также проверку соответствия бассейна требованиям законодательства. Ее будут проводить с участием специалистов Роспотребнадзора. Обе проверки находятся на личном контроле прокурора Пензенской области.