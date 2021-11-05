Уголовное дело завели после наезда самокатчика на пожилую женщину в Москве

Очередная авария с электросамокатом произошла в Москве. Молодой человек ехал на большой скорости, когда сбил пожилую женщину. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Как сообщило «РИА Новости», Рядом с 77-летней женщиной в момент наезда находились сотрудники Росгвардии. Они сразу же оказали пострадавшей помощь и вызвали на место врачей. Пенсионерку доставили в одну из московских больниц с сотрясением мозга, ушибами и ссадинами, а также с переломом плеча.

«По требованию прокуратуры органами дознания внутренних дел возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровья по неосторожности) по факту причинения телесных повреждений женщине в центре Москвы», — сказано в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают личности самокатчика. Ранее столичный Следственный комитет сообщал, что после произошедшего начал проверку. Прокуратура Москвы держит расследование на контроле.

«Прокуратура контролирует ход процессуальной проверки по факту получения женщиной телесных повреждений в центре Москвы», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.