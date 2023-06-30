Происшествия 30 июня 2023, 09:55 Уголовное дело завели после массового отравления детей в Кузбассе СК сообщил об открытии дела после отравления детей в лагере Кемеровской области РИА «Новости»

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Следователи завели уголовное дело в Кемеровской области после того, как 12 детей с признаками отравления доставили в больницу из местного лагеря. Об этом сообщили представители СУ СК РФ по региону, написал ТАСС.

Дело открыли по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». По предварительным данным, его завели из-за случая в санатории-профилактории Гурьевского района.

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«В медицинский пункт с жалобами на плохое самочувствие обратились 13 детей, все они были госпитализированы с признаками кишечной инфекции», — заявили в ведомстве.

Ранее пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги сообщила, что плохо стало детям из лагеря «Магистраль», который принадлежит компании, Учреждение находится в городе Салаир.

СМИ писали, что смена началась 24 июня, а через два дня одному ребенку стало плохо: мальчика 10 лет тошнило, семья забрала его домой. Позже такие же симптомы зафиксировали у восьмерых его сверстников. Местный врач пытался сам их лечить, но когда заболели уже 12 человек, ему пришлось вызвать скорую помощь.