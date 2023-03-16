Происшествия 16 марта 2023, 21:39 Уголовное дело завели после массового ДТП в Кашире Прокуратура Московской области возбудила уголовное дело после ДТП в Кашире Pxhere

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Прокуратура Московской области возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП на 132-м километре Р-22 «Каспий» в Кашире. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в своем Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — заявила пресс-служба региональной прокуратуры.

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ДТП произошло днем в четверг, 16 марта. По предварительным данным, водитель иномарки Nissan выехал на встречную полосу движения и столкнулся с двумя автомобилями. Жертвами аварии стали пять человек, еще четверых доставили в больницы с травмами различной степени тяжести. Предварительно, пострадавших было шестеро.

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На место происшествия приехала исполняющая обязанности Каширского городского прокурора Наталья Фомина. По информации СМИ, пострадавших в ДТП отвезли в больницы Подольска, Каширы и Ступина. Информация об их состоянии уточняется.