Происшествия 02 августа 2023, 10:03 Уголовное дело завели после крушения гидросамолета в Красноярском крае СК открыл уголовное дело после крушения частного гидросамолета в Красноярском крае Скриншот видео

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Правоохранительные органы завели уголовное дело по факту крушения частного гидросамолета в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России в своем Telegram-канале.

«Красноярским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело», — заявили в ведомстве.

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Речь идет о статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, которое привело к гибели людей по неосторожности. ЧП произошло утром 2 августа около города Дудинка Таймырского Долгано-Ненецкого района.

Гидросамолет разбился о берег реки Дудинки при взлете. После столкновения с землей лайнер загорелся. Два человека находились на борту, они погибли. Следователи выехали на место происшествия для установления причин и обстоятельств случившегося.