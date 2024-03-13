13 марта 2024, 12:06
Уголовное дело завели после гибели трех человек на пилораме в Тюменской области
В Тюменской области правоохранители начали расследовать обстоятельства гибели трех человек на пилораме в Нижнетавдинском районе. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сообщается, что пожар произошел в бытовом строении. Трое человек погибли на месте ЧП.
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Дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи уже осмотрели место происшествия.
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