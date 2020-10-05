Уголовное дело завели после гибели семьи с пятилетним ребенком во время пожара в Башкирии

СУ СКР по Республике Башкортостан возбудило уголовное дело по факту пожара, во время которого погибла семья с пятилетней девочкой.

Трагедия произошла в жилом доме на улице Мира в селе Лебяжий, сообщает mkset.ru со ссылкой на следственное управление региона. Во время пожара погибла целая семья — женщина 38 лет, мужчина 44 лет и их пятилетняя дочь. Горящий дом удалось покинуть лишь матери погибшей в огне женщины.

Следователи уже осмотрели место ЧП. Сейчас они устанавливают причины возгорания и гибели людей. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».