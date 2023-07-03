Происшествия 03 июля 2023, 18:31 Уголовное дело завели после гибели двух рабочих в Сергиевом Посаде СК возбудил дело по факту гибели двух рабочих при взрыве баллона в Сергиевом Посаде

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Следственный комитет завел уголовное дело по факту гибели двух рабочих на территории предприятия в Сергиевом Посаде. Об этом сообщила пресс-служба главка СК России по Московской области.

Следователи начали производство по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

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По версии правоохранителей, в цеху предприятия произошла разгерметизация алюминиевой бочки, предназначенной для смешивания и хранения химических составов. В результате ЧП два разнорабочих получили травмы, не совместимые с жизнью.

На месте происшествия работает следственная группа, по результатам осмотра правоохранители проведут допросы и назначат соответствующие экспертизы.

Несчастный случай произошел на заводе «Скоропусковский Синтез». В результате взрыва пожар не начался, разрушений нет.