Уголовное дело завели после гибели девочки под колесами автобуса в Ярославле

В Ярославле завели уголовное дело после смерти трехлетней девочки, попавшей под колеса маршрутного автобуса. Об этом сообщили на сайте регионального главка СК.

ЧП произошло в четверг на Тутаевском шоссе, возле остановки «Улица Елены Колесовой». В прокуратуре сообщили, что девочка ехала в автобусе вместе с бабушкой. На остановке пенсионерку зажало в дверях. Внучка, которую она держала за руку, упала под колеса. Водитель этого не заметил. Когда женщина освободилась, он начал движение и впоследствии совершил наезд на ребенка. Очевидцы рассказали, что он проехал прямо по девочке.

Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, ее доставили в больницу. От полученных травм она скончалась в реанимации. Изначально сообщалось, что в дверях зажало девочку.

Региональный СК завел дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В МВД также завели дело против водителя автобуса о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека по неосторожности. До выяснения обстоятельств произошедшего его отстранили от работы.