Уголовное дело завели после ДТП с тремя погибшими в Омской области

В Омской области полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли три человека.

Трагедия произошла 26 сентября на автодороге Омск — Красноярка, сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональное УМВД. По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Touareg под управлением 32-летнего водителя шел по трассе. Водитель иномарки не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась. Три пассажира, находившиеся на тот момент в машине, — мужчины в возрасте 32, 33 и 34 лет скончались на месте от полученных травм.

Водитель автомобиля и четвертый пассажир — 27-летний парень — получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Сейчас полицейские выясняют причины и обстоятельства аварии.