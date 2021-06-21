Уголовное дело завели после ДТП с автобусами на Кубани

После аварии с двумя автобусами с детьми завели уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СК России.

«Утром поступило сообщение о столкновении двух автобусов, перевозивших отдыхающих из детского лагеря села Ольгинка, в результате которого произошло возгорание одного из них. <…> Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — приводит агентство текст сообщения ведомства.

Ранее в краснодарском главке МВД сообщили — утром 21 июня в Туапсинском районе при организованной перевозке детей из оздоровительного лагеря в поселке Ольгинка в Краснодар столкнулись автобусы Vоlvо и Маn. В одном из них начался пожар. Авария произошла на 23-м километре трассы Джубга — Сочи.

Как рассказали в полиции, водителя и 15 детей с травмами отвезли в больницу. Тяжелых среди них нет. По предварительным данным, автобусы ехали в попутном направлении. Одной из возможных причин ДТП называют отказавшие тормоза.