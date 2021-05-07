Уголовное дело завели по факту крупного пожара в омской деревне

Накануне в деревне Каракуль Большереченского района Омской области произошел крупный пожар. От огня пострадали 25 строений, включая 14 жилых домов, 11 нежилых построек и пять единиц техники. Пожар перекинулся на деревню с горящих полей, на которых было много сухой травы и камыша.

Как сообщает gorod55.ru, по результатам проведенной прокурорской проверки было выявлено, что уполномоченные лица администрации Уленкульского поселения не соблюдали должным образом правила противопожарной безопасности. Виновные лица понесут наказание по статье УК РФ «Халатность».

Исполняющий обязанности прокурора Омской области Андрей Хамошин начал прием жителей деревни Каракуль, которые из-за пожара остались без крыши над головой, а также потеряли все свое имущество. В ближайшем будущем глава ведомства организует совещание, на котором планируется обсудить предстоящие действия по расследованию данного инцидента.