Уголовное дело завели по факту гибели семьи в пожаре в Башкирии

По данным ИА «ФедералПресс», спасатели оперативно среагировали на вызов, но все равно было поздно. Погибли родители и их маленькая дочь. После этого было заведено уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Сейчас идет расследования.