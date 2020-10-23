23 октября 2020, 19:41
Уголовное дело завели по факту гибели семьи в пожаре в Башкирии
Три человека погибли во время пожара в Башкирии. По результатам проверки заведено уголовное дело. Об этом сообщило ИА «Башинфо» со ссылкой на пресс-службу СКР по РБ.
По данным ИА «ФедералПресс», спасатели оперативно среагировали на вызов, но все равно было поздно. Погибли родители и их маленькая дочь. После этого было заведено уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Сейчас идет расследования.