Происшествия 17 ноября 2023, 13:11 Уголовное дело завели на жителя Хакасии, который семь лет удерживал в рабстве трех человек

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В Хакасии завели уголовное дело на фермера из Усть-Абаканского района, который на протяжении семи лет удерживал в рабстве трех человек. Мужчина забрал у своих жертв документы и заставлял их бесплатно работать по 16 часов в сутки, написал «Ридус».

Правоохранители выяснили, что работники несколько раз пытались сбежать, но фермер находил их и возвращал.

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Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.