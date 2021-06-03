Уголовное дело завели на водителя в Ивановской области за ДТП с ребенком

Заведено уголовное дело на водителя, который сбил полуторагодовалого мальчика в Ивановской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Уточняется, что ребенок шел с мамой. В результате аварии он отлетел в сторону. Женщина не пострадала, а вот ее сын в больнице с серьезными травмами.

В результате мужчину обвинили в нарушении ПДД, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до двух лет тюрьмы.