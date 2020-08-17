17 августа 2020, 14:44
Уголовное дело завели на таксиста после смертельного ДТП на Пулковском шоссе
В Санкт-Петербурге завели уголовное дело на таксиста после смертельной аварии на Пулковском шоссе. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Авария произошла 16 августа, за рулем машины находился 22-летний водитель. Он не справился с управлением и врезался в столб. Пассажирка такси скончалась на месте от полученных травм.
На таксиста завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.