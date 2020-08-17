Уголовное дело завели на таксиста после смертельного ДТП на Пулковском шоссе

Авария произошла 16 августа, за рулем машины находился 22-летний водитель. Он не справился с управлением и врезался в столб. Пассажирка такси скончалась на месте от полученных травм.

На таксиста завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.