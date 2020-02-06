    06 февраля 2020, 15:14

    Уголовное дело завели на неизвестного, который бросил «коктейль Молотова» в здание суда

    Ольга Ситникова

    Следственный комитет возбудил уголовное дело против неизвестного. Обвиняемый поджег здание суда на западе Москвы. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на СК.

    Ранее неизвестный устроил пожар в Никулинском суде Москвы. Он бросил в помещение бутылку с зажигательной смесью. Загорелся первый этаж здания, однако огонь оперативно потушили.

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия. Специалисты продолжают расследование по факту поджога.

    Виновному грозит наказание по статье уголовного кодекса России.