06 февраля 2020, 15:14
Уголовное дело завели на неизвестного, который бросил «коктейль Молотова» в здание суда
Следственный комитет возбудил уголовное дело против неизвестного. Обвиняемый поджег здание суда на западе Москвы. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на СК.
Ранее неизвестный устроил пожар в Никулинском суде Москвы. Он бросил в помещение бутылку с зажигательной смесью. Загорелся первый этаж здания, однако огонь оперативно потушили.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия. Специалисты продолжают расследование по факту поджога.
Виновному грозит наказание по статье уголовного кодекса России.