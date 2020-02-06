Уголовное дело завели на неизвестного, который бросил «коктейль Молотова» в здание суда

Ранее неизвестный устроил пожар в Никулинском суде Москвы. Он бросил в помещение бутылку с зажигательной смесью. Загорелся первый этаж здания, однако огонь оперативно потушили.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия. Специалисты продолжают расследование по факту поджога.

Виновному грозит наказание по статье уголовного кодекса России.