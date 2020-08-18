18 августа 2020, 11:22
Уголовное дело завели на мужчину, забившего насмерть жену в Ленобласти
В Мурино Ленинградской области завели уголовное дело на местного жителя. Его подозревают в убийстве жены. По предварительным данным, он забил ее насмерть. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Инцидент произошел 15 августа. Труп женщины обнаружили полицейские, следов насильственной смерти замечено не было. Правоохранители задержали мужа погибшей.
После экспертизы выяснилось, что женщина скончалась от разрыва печени. Сотрудники полиции установили, что подозреваемый избил до смерти супругу.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит тюремное заключение.