Уголовное дело завели на мужчину, забившего насмерть жену в Ленобласти

Инцидент произошел 15 августа. Труп женщины обнаружили полицейские, следов насильственной смерти замечено не было. Правоохранители задержали мужа погибшей.

После экспертизы выяснилось, что женщина скончалась от разрыва печени. Сотрудники полиции установили, что подозреваемый избил до смерти супругу.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит тюремное заключение.