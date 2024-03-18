Происшествия 18 марта 2024, 13:55 Уголовное дело завели на мужчину, который напал на двух полицейских в Ленобласти

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В Ленинградской области следствие завело уголовное дело на 28-летнего мужчину, который подозревается в нападении на двух полицейских. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Как уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, в районе деревни Оржицы мужчина ударил одного правоохранителя по голове, а второго — кулаками по лицу и телу. Стражей порядка с травмами увезли в больницу.

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Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.