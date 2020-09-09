09 сентября 2020, 14:15
Уголовное дело завели на директора сахалинского интерната из-за смерти воспитанника
Директора Кировского детского дома-интерната на Сахалине будут судить из-за смерти одного из воспитанников. Она стала фигурантом уголовного дела о халатности. Об этом сообщил РЕН ТВ.
Сайт «Русская планета» напомнил, что 11-летний ребенок во время прогулки вылез через ограду и пошел к реке. Почти через час мальчика нашли мертвым.
Директор не исполнила своих обязанностей и не уследила за воспитанником, в результате чего он погиб.