Уголовное дело завели на директора сахалинского интерната из-за смерти воспитанника

Сайт «Русская планета» напомнил, что 11-летний ребенок во время прогулки вылез через ограду и пошел к реке. Почти через час мальчика нашли мертвым.

Директор не исполнила своих обязанностей и не уследила за воспитанником, в результате чего он погиб.