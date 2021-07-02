Уголовное дело завели на бойца ММА Тарасова после стычки в поезде

Боец ММА и блогер Артем Тарасов стал фигурантом уголовного дела. Ход ему дали после стычки в поезде Москва — Санкт-Петербург в конце апреля. С предъявленными обвинениями спортсмен не согласен.

Тарасов в беседе с «360» пояснил, что ему вменяют нанесение вреда здоровью средней тяжести. Следователи ждут бойца ММА на допрос 6 июля.

«Я даже в Instagram выложил четкое лицо господина Сорокина, на котором видно — на нем нет ни одного увечья. И это фото сделано после разговора в полиции», — сказал блогер.

Источник фото: Instagram

Он не смог ответить на вопрос об основании обвинения и напомнил, что «СК еще в прошлый раз обещал предъявить видео нашего нападения, но так и не сделал этого».

Адвокат Тарасова Андрей Алешкин (бывший адвокат актера Михаила Ефремова — прим. ред.) пояснил, что спортсмена пригласили на допрос как подозреваемого.

«Пока мы не видели экспертиз, поэтому не согласны с дежурным обвинением. Дадим обстоятельные показания и, думаю, что обвинение должно либо быть изменено, либо отменено», — подчеркнул правозащитник.

По словам Алешкина, говорить о виновности бойца ММА преждевременно: обстоятельства дела не установлены, а сторона защиты не получила результаты медицинской экспертизы. По ней должны были сделать вывод в том числе о характере травм, нанесенных потерпевшему. Неизвестно и то, кого уже допросили следователи.

«После допроса появятся более конкретные основания говорить об обоснованности того или иного обвинения», — заключил адвокат.

Уголовное дело против Артема Тарасова возбудили по части 1 статьи 112 УК РФ. Максимально суровое наказание по ней составляет лишение свободы сроком на три года.

Перепалка между бойцами ММА Никитой Солониным, Артемом Тарасовым и вице-президентом «АльфаСтрахования» Андреем Сорокиным произошла в «Сапсане» в последних числах апреля.