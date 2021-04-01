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    01 апреля 2021, 14:23

    Уголовное дело завели из-за незаконных раскопок около музея-заповедника «Херсонес Таврический»

    Гора Орлов

    Уголовное дело возбудили в Севастополе из-за незаконного изъятия археологических предметов. Раскопки провели рядом с крепостью Чембало в мае 2020 года.

    «Из материалов проверки усматривается, что раскопки проведены неустановленными лицами, осведомленными о местах залегания археологических предметов на указанной территории, в отсутствие специального разрешения», — сообщила пресс-служба прокуратуры по региону.

    В ходе работ был поврежден культурный слой на участке в 15 квадратных метров и глубиной метр, что нанесло вред истории и культуре Российской Федерации, рассказали в прокуратуре.

    По данному факту возбудили уголовное дело по незаконному поиску и изъятию археологических предметов. На данный момент проводится предварительное расследование, добавил «Новый Севастополь».

    Чембало — генуэзская крепость на территории Балаклавы, находящаяся в пригороде Севастополя. Явлется составной частью музея-заповедника «Херсонес Таврический».