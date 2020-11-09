Уголовное дело завели из-за крушения поезда под Новосибирском

Дело завели по части первой статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Крушение поезда произошло вечером 8 ноября на станции Татарская. Из нескольких опрокинувшихся цистерн вытекло дизельное топливо. Был риск, что солярка может загореться. Спасатели залили место аварии пеной, чтобы не допустить пожара.

Аварийные работы на станции продолжаются. Специалисты восстанавливают поврежденную контактную сеть и расчищают пути от рассыпавшегося щебня. Сход вагонов нарушил график движения пассажирских поездов. Его уже восстановили.

По данным регионального главка МЧС, на месте аварии развернули оперативный штаб для взаимодействия со всеми службами, контроля и оценки обстановки.